Aronica e la rinuncia al suo incarico di direttore artistico, il Codacons: "Quando e chi lo ha nominato?"

Cosa sta succedendo ad Agrigento? Possibile che non vengano più rispettati neppure gli statuti e le disposizioni di legge e nessuno si accorge di nulla? Siamo certi che non ci sia volontà nel non capire e non vedere?. "È con rammarico che il presidente della Fondazione Teatro Pirandello Gaetano Aronica…….”: così leggiamo in una nota stampa divulgata ieri e pubblicata sul sito ufficiale della Fondazione Teatro Pirandello. Ci siamo persi qualcosa? Quando e chi ha nominato Gaetano Aronica presidente della Fondazione Teatro Pirandello e in rispetto di quale articolo dello statuto? L’art. 6 dello statuto della Fondazione teatro al Punto 1 così recita: “Il Presidente della Fondazione è il Sindaco o l’assessore al ramo”.

Da sempre siamo stati sostenitori della Fondazione, anzi ne abbiamo più volte parlato con gli addetti ai lavori prospettando un rilancio della stessa che potrebbe fungere da traino per tutto il mondo dello spettacolo e non solo. Riteniamo doveroso precisare che nulla abbiamo da eccepire sulla professionalità e sulle qualità umane di Gaetano Aronica che ci vantiamo di conoscere sin dai suoi primi passi ad Agrigento, ma

vogliamo proprio capire cosa sta succedendo ad Agrigento. Perché leggi, disposizione di legge, statuti o regolamenti possono e vengono regolarmente non rispettati? Chiediamo una semplice risposta. Vogliamo sapere chi lo ha nominato, eletto ed in rispetto a quale normativa, regolamento o meglio statuto.