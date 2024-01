"Pistole, fucili e munizioni da guerra nascoste in casa": arrestato pensionato

E' stato trovato in possesso, durante una perquisizione domiciliare, di una decina di pistole, due fucili e centinaia e centinaia di munizioni da guerra. Ha 84 anni l'agrigentino pensionato, già noto alle forze dell'ordine, che è stato arrestato dai poliziotti della sezione Volanti della Questura. L'arsenale, composto da armi clandestine, è stato naturalmente sequestrato.

La perquisizione e l'arresto è stato effettuato, nel centro storico della città dei Templi, sabato pomeriggio. Come e perché i poliziotti delle Volanti siano arrivati fino a quell'abitazione non è chiaro. Né perché abbiano deciso di procedere ad una perquisizione. Le bocche degli investigatori sono, del resto, serrate: non trapela neanche la più piccola indiscrezione. Certo è però che sono state ritrovate numerose armi e munizioni da guerra.

Oggi, davanti al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Agrigento Giuseppe Miceli, s'è tenuta l'udienza di convalida dell'arresto.

L'anziano - difeso dall'avvocato Francesco Terrazzino - inizialmente era stato posto agli arresti domiciliari. A margine dell'udienza di convalida, il gip ha imposto - a carico del pensionato 84enne - l'obbligo di dimora.