Traffico di armi e droga: la maxi inchiesta "Mosaico bis", chieste 12 assoluzioni e una condanna

Per un solo imputato è stata chiesta la condanna, per gli altri dodici è stata proposta l'assoluzione. Secondo il pubblico ministero Alessia Battaglia, in assenza di un dibattimento, non ci sono riscontri certi alle ipotesi investigative emerse nell'ambito dell'operazione "Mosaico bis" che ha portato davanti al gup ventisei imputati accusati di gestire un vasto traffico di armi e droga legato a due bande rivali.

L'unico imputato del troncone abbreviato nei cui confronti è stata chiesta la condanna è il favarese trentaquattrenne Gerlando Russotto: 4 anni di reclusione e 2mila euro di multa è la proposta del pm limitatamente a due sole ipotesi di detenzione illegale di armi. Per le accuse di spaccio è stata chiesta l'assoluzione.

Il trentunenne favarese Antonio Sortino ha, invece, patteggiato un anno e nove mesi di reclusione per due ipotesi di detenzione ai fini di spaccio.

Il pm, quindi, ha chiesto l'assoluzione per altri dodici imputati. Si tratta dei fratelli favaresi Salvatore e Ignazio Sicilia, 41 e 49 anni; Nicola Chiarelli, 29 anni e Salvatore Chiarelli, 57 anni, entrambi di Canicattì; Alessandro Puntorno, 55 anni, di Agrigento; Salvatore Fortunato, 25 anni, di Agrigento; Salvatore Butticè, 36 anni, di Favara; Emilio Nobile, 29 anni, di Favara; Salvatore Matina, 36 anni, di Favara; Sharon Sortino, 31 anni, di Favara; Giusy Mendolia Calella, 29 anni, di Favara e Calogero Cusumano, 36 anni, di Favara.

Dopo la requisitoria il gup Giuseppa Zampino ha dato la parola ai difensori (gli avvocati Davide Casà, Giuseppe Barba, Salvatore Cusumano, Angelo Piraino e Giovanni Sanfilippo) per le arringhe conclusive. Il 22 marzo sarà emessa la sentenza.

