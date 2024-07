Armato di coltello rapina una coppia di fidanzati: è "caccia" al delinquente della notte

Li incontra per strada, in via Augello, e chiede soldi. Ottiene delle monete che il giovane aveva in tasca e insoddisfatto, tira fuori un coltellaccio, minaccia la coppia di fidanzati e strattonando la ragazza le porta via la borsetta. Rapina a mano armata, durante la notte, in una traversa a valle di viale Regina Margherita a Canicattì dove è entrato in azione un uomo che, probabilmente per non farsi riconoscere, aveva un berretto da baseball calato sul volto.

La coppia, sotto choc, dopo lo scippo subito dalla giovane, ha composto il numero unico d'emergenza, il 112, e in via Augello si sono precipitate le pattuglie del commissariato di polizia. Nessuno dei ragazzi, per fortuna, s'è fatto male e non c'è stato bisogno, nonostante il terrore puro che hanno vissuto, che facessero ricorso alle cure dei medici del pronto soccorso. I poliziotti del commissariato hanno, immediatamente, setacciato l'intera zona della rapina, ma del delinquente nessuna traccia.

Nella borsetta, la ragazza aveva appena 35 euro, il bancomat e tutti i suoi documenti personali.

Appare scontato, ma mancano conferme istituzionali al riguardo, che i poliziotti abbiano già verificato la presenza o meno - rientra del resto nell'ormai ordinaria procedura investigativa - di impianti di videosorveglianza pubblici o privati. Telecamere i cui filmati, se esistenti, potrebbero naturalmente velocizzare l'inchiesta per identificare il balordo.

