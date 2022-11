A volto scoperto e armati di coltello in tre rapinano un punto kebab

A volto scoperto e armati di coltello hanno rapinato un punto di ristorazione di via Pirandello, nel centro storico di Agrigento. In tre – alle ore 19 circa di giovedì – hanno minacciato il titolare dell’attività e si sono fatti consegnare quanto l’uomo aveva in cassa: appena 50 euro, dato anche l’orario in cui i criminali hanno fatto irruzione. Arraffato il denaro, un bottino decisamente magro, i delinquenti sono tornati sui loro passi e si sono dissolti nel nulla. E’ stato naturalmente, e anche subito, lanciato l’allarme al numero unico d’emergenza: il 112 e in via Pirandello sono accorsi i carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile. I militari dell’Arma hanno setacciato l’intera area, ma è stato, di fatto, impossibile riuscire ad acciuffare i tre malviventi che hanno agito in pieno centro e in un orario in cui c’è diversa gente in giro. Gli investigatori hanno, poi, naturalmente, raccolto la denuncia, a carico di ignoti, dell’esercente commerciale – che si occupa di somministrazione di alimenti a base di kebab e di bibite – e hanno avviato l’attività investigativa per provare ad identificare i tre balordi. Tre criminali che hanno avuto, appunto, l’ardire di agire anche a volto scoperto. Il che verosimilmente potrebbe significare che non erano agrigentini. Ma non è, naturalmente, scontato.

Oltre al titolare del punto di ristorazione non vi sarebbero – almeno così sembra – altri testimoni. Non ci sono conferme istituzionali, anzi il riserbo è praticamente categorico sull’episodio di microcriminalità, ma appare scontato che i carabinieri del Nor possano già aver verificato l’esistenza, e soprattutto l’eventuale registrazione, di impianti di videosorveglianza pubblici o privati. Le telecamere, già in passato, hanno dato una grande mano d’aiuto alle indagini delle forze dell’ordine. Potrebbe, chiaramente, succedere ancora una volta. Servirà però, verosimilmente, del tempo per capire se i carabinieri riusciranno, o meno, ad identificare uno o più balordi.