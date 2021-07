Area dog, c'è il regolamento per l'uso: ecco tutte le indicazioni

Vietato l'ingresso agli animali non vaccinati e non chippati, oltre che a quelli affetti da patologie

"Area dog" di via dei Bancari a Canicattì, stabilite le linee guida per garantire l'accesso. La giunta comunale ha infatti approvato ieri attraverso propria deliberazione l'istituzione dell’area attrezzata oltre, appunto, tutte le indicazioni che regoleranno gli ingressi, come specifiche norme di comprotamento da tenersi all’interno dell’area, dove è consentito l’accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la vigilanza costante ed attiva del possessore o di chi lo porta a "spasso".

Potranno accedere solo i cani vaccinati, in buona salute, iscritti all'anagrafe canina e che non hanno trascorsi di aggressioni verso persone o animali oltre che alle cagne femmine in periodo di calore.

L’accesso contemporaneo all’area è consentito a un massimo di 2 cani; qualora nell’area di sgambamento vi siano due utenti e all’esterno altri in attesa, la permanenza dei cani all’interno non deve superare i 30 minuti. Per le violazioni delle norme descritte nelle linee guida, se non punite più severamente in base ad altre norme legislative o regolamentari, si applica la sanzione amministrativa da 25 a 500 euro.