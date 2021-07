Raccolta rifiuti in via Degli Imperatori, il Codacons: "L'area va immediatamente chiusa e spostata altrove"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

L’area adibita ad interscambio e di raccolta di via Degli Imperatori a pochi metri da aziende all’ingrosso ed al dettaglio di alimentari ed a ridosso di civili abitazioni, va immediatamente chiusa e spostata altrove. Se entro 8 giorni da oggi non verrà chiusa, ci rivolgeremo agli uffici sanitari preposti ed alla Procura della Repubblica denunciando ciò che accade, dopo averlo ampiamente documentato da riprese video e foto.

Stiamo arrivando col sistema della raccolta differenziata ad un punto di non ritorno, lo ribadiamo, “se l’assessore non è capace e non si dimette, sia il sindaco a sollevarlo dall’incarico.”

Il concetto di "isola ecologica" e di “area di trasbordo” è distante anni luce da questa immane porcheria.

Il cittadino che paga la bolletta della spazzatura (anche con tariffe di importo superiore ad altre città) ha diritto ad avere un centro di conferimento accessibile, ben recintato, organizzato, pulito e aperto a tutti.

L’assessore, Vice Sindaco Trupia sta flagellando gli agrigentini ed Agrigento, deve rassegnare le sue dimissioni nelle mani del sindaco perché oramai dopo 9 mesi il risultato è sotto gli occhi di tutti, nessun cambio di rotta, nessun cambio di tendenza, nessun risultato a partire dalla scerbatura(non sappiamo neppure se la paghiamo ed è già inserita nel contratto) ad arrivare alla pulizia generale della città, il fallimento è sotto gli occhi di tutti, il fallimento politico del progetto Trupia, è acclarato.

Il sindaco Micciché prenda atto che una persona perbene basta ed avanza, una città difficile come Agrigento non si amministra solo con le brave persone ma con i bravi amministratori, non è scritto da nessuna parte e non esiste una equazione che una brava persona possa amministrare bene, il fallimento è chiaro a tutti, Sindaco, prenda atto del fallimento e decida cosa vuole fare della nostra città.

Decida e decida subito, Agrigento non può Più aspettare, le cose sono due, o “avete” fallito premeditatamente perché sapevate ed avete preso in giro le persone, o il suo assessore è incapace di fare ciò per cui lo ha delegato.

Questa non è la Agrigento che avete rappresentato in campagna elettorale.