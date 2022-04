Riapre l'area attrezzata di Firrio, Provvidenza: "Grazie alla forestale"

"Grazie al lavoro degli operai della Forestale riapre l'area attrezzata di Grotte anche conosciuta come la pinetina". Ad annunciarlo sui social è il sindaco di Grotte Alfonso Provvidenza.

"Invito a visitare e rispettare questa splendida zona forestale - continua il primo cittadino - che può essere raggiunta percorrendo la strada a scorrimento veloce Palermo - Agrigento e poi procedere per il bivio per Grotte. Nel bosco di Firrio è stato realizzato un complesso boscato con essenze mediterranee, in prevalenza pini. Un lavoro che oltre che dimostrare l’impegno dei Forestali per il nostro territorio - continua -, offre alla collettività un bene la cui apertura al pubblico contribuisce a diffondere la cultura del bosco. L'area attrezzata è indicata in tutte le principali guide regionali e nazionali".