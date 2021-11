Arcidiocesi, il presbiterio ha scelto i nuovi vicari foranei: ecco tutti i nomi

Arcidiocesi di Agrigento, ecco tutti i nuovi presbiteri. L'individuazione è avvenuta attraverso il voto espresso dal presbiterio della chiesa agrigentina.

Le nomine sono state effettuate dall'arcivescovo Damiano. Si tratta, per Agrigento, di don Mario Sorce; per Aragona di don Angelo Chillura; per Porto Empedocle di don Gioacchino Falsone; per Cammarata di don Antonio Cipolla; per Santo Stefano Quisquina di don Emanuele Casola; per Canicattì di don Calogero Morgante; per Licata di don Tommaso Pace; per Ravanusa di don Filippo Barbera; per Ribera di don Giuseppe Argento e per Sciacca di don Stefano Nastasi.