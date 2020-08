Campagna elettorale, la proposta degli architetti: "Un confronto sul futuro della città"

"Un confronto sui temi dell'urbanistica e dello sviluppo territoriale della città con tutti i candidati sindaco". A lanciare la proposta è il presidente dell'Ordine degli architetti di Agrigento Alfonso Cimino.

"Veniamo fuori da un periodo strano quale è quello del lockdown - spiega - che ci ha fatto capire l'importanza della città e degli spazi pubblici e quanto sia necessario che la politica abbia un progetto per la città. Con l'approssimarsi della campagna elettorale come Architetti vogliamo capire che idee si hanno per ripensare Agrigento e affrontare alcuni temi come ricucire lo strappo tra il centro storico e la Valle e la città con il suo waterfront e i quartieri satellite. Ai candidati - conclude - chiediamo le proposte che vogliono portare avanti ma saremo anche da supporto ad una politica che possa essere visionaria, che non guardi all'ordinario".