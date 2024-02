Ritrovamento archeologico nel mare di San Leone: forse la porzione di un tempio

Ha suscitato grande interesse il ritrovamento archeologico avvenuto nella mattinata di oggi nel mare di San Leone.

A recuperare un grosso decoro in pietra, probabilmente la parte di un tempio, sono stati i sommozzatori dei carabinieri alla presenza della Soprintendenza del Mare e di numerosi curiosi.

Incerta la natura del ritrovamento: secondo una delle prime ricostruzioni potrebbe trattarsi della figura di un cavallo inserita in un rilievo proveniente dal tempio di Zeus usato, come noto, anche come fonte per materiale di risulta e di costruzione.

A rilevare la presenza del grande oggetto sono stati gli appassionati Francesco Urso, Gaetano Lino e Salvatore Ferrara.