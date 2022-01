"False arance di Ribera nella grande distribuzione": scattano controlli e sanzioni

Arance pronte a partire per i banconi della grande distribuzione con un marchio di qualità che però non gli spettava: quello di Ribera Dop. A scoprirlo, durante alcuni controlli, sono stati i funzionari dell’Ispettorato centrale della tutela e della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari della Sicilia, insieme agli agenti vigilatori incaricati dal Consorzio di tutela dell'agrume riberese. Le verifiche sono scattate presso alcune aziende che lavorano le arance ma che si trovavano fuori dal territorio produzione.

I frutti erano privi delle autorizzaizoni necessarie per essere riconosciuti come "Ribera Dop", la destinazione. Scatteranno delle sanzioni.

In due supermercati, invece, i funzionari hanno accertato la presenza di merce etichettata come Arancia di Ribera Dop confezionata in centri non autorizzati, mentre presso il centro distribuzione della GdO, gli agenti dell’Icqrf Sicilia hanno effettuato un sequestro amministrativo dei lotti di arance di Ribera non conformi per merce confezionata fuori areale di produzione, come previsto dal disciplinare di produzione.

A ricostruire la vicenda è una nota del consorzio di tutela Dop.