Tenta di difendere un ragazzo e si prende una coltellata in faccia: 17enne in ospedale

Tenta di difendere un ragazzo, all’esterno della comunità di Aragona dove era ospite, e si prende una coltellata in faccia. Ha 17 anni il tunisino che è finito, seriamente ferito, al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Ad allertare, durante la notte, dopo aver assistito all’ingresso del ferito nella struttura sanitaria, il numero unico d’emergenza 112, è stato il metronotte. Sono accorsi, in contrada Consolida, i poliziotti della sezione Volanti della Questura che subito si sono fatti ricostruire tutto dal metronotte prima e dal personale sanitario in servizio dopo.

Stando a quanto lo stesso minorenne ferito ha raccontato ai medici del “San Giovanni di Dio”, quelli che lo hanno appunto soccorso e medicato, s’è preso una coltellata al volto durante una colluttazione con un connazionale per difendere, da una aggressione, un terzo ragazzo. Tutto è, appunto, accaduto all’esterno della comunità dove il diciassettenne risulta essere alloggiato.

I poliziotti delle Volanti hanno, naturalmente, avviato accertamenti anche ad Aragona, proprio all’interno della comunità dove il diciassettenne ferito risiede. Ma sono state avviate indagini anche per provare ad identificare chi ha sferrato la coltellata al volto del minorenne tunisino. Fitto, anzi categorico, il riserbo investigativo degli agenti che, ieri, non hanno lasciato trapelare neanche la più piccola delle indiscrezioni. Non si conosce la prognosi diagnosticata dai medici al diciassettenne. Non è chiaro, dunque, se il reato – lesioni personali – sia procedibile d’ufficio o se, invece, sarà necessaria una querela di parte formulata dallo stesso minorenne tunisino.