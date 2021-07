"In possesso di crack, cocaina, marijuana, eroina e di un coltellaccio": denunciato commerciante

E' stato trovato in possesso - mentre era in macchina - di una dose di crack e di un coltello a serramanico con lama di 15 centimetri circa. A casa, i carabinieri gli hanno invece trovato - e sequestrato - ben quattro bilancini elettronici di precisione e sostanza da taglio, verosimilmente mannite, per circa 2 grammi, 25 grammi di marijuana, circa 1 grammo di eroina, un ulteriore grammo di crack e due grammi di cocaina, suddivisa in due dosi. Il commerciante cinquantenne di Aragona è stato denunciato alla Procura per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e porto abusivo di armi e strumenti atti ad offendere.

Il controllo dei carabinieri della stazione di Aragona, coordinati dal luogotenente Paolino Scibetta, è scattato nella mattinata di sabato. In centro storico, il commerciante - durante una perquisizione personale - è stato trovato in possesso di una dose di crack e di un coltello a serramanico con lama di 15 centimetri.

La perquisizione è stata estesa anche all’abitazione dell’uomo dove i carabinieri hanno trovato, oltre a strumenti per il taglio e il confezionamento della sostanza, quattro bilancini elettronici di precisione, circa 2 grammi di sostanza tipo mannite; 25 grammi di marijuana, uno di eroina, uno di crack e due grammi di cocaina, suddivisa in due dosi.

L’uomo è stato denunciato alla Procura. Tutto quanto è stato trovato dai militari dell'Arma è finito sotto sequestro.