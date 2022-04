Travolto da motozappa, impiegato trasportato in elisoccorso al "Sant'Elia"

Travolto dalla motozappa mentre effettua dei lavoretti sul suo appezzamento di terreno. Un impiegato quarantenne agrigentino è rimasto ferito ad una gamba ed è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta dove, nelle prossime ore, verrà sottoposto ad un delicato intervento chirurgico.

Il quarantenne, a quanto pare, approfittando del suo giorno libero, stava utilizzando la motozappa per arare un pezzetto di terreno, di sua proprietà, in contrada Santa Rosalia ad Aragona. Per cause non chiare, qualcosa è andato storto e una gamba è stata travolta dal mezzo agricolo. A chiedere aiuto è stato lo stesso quarantenne. Stando a quanto è emerso ieri, momenti di panico si sono registrati quando un passante ha trovato il ferito, riverso per terra, e pieno di sangue. Sul posto sono accorsi i carabinieri della stazione di Aragona e poi gli operatori sanitari di un’autoambulanza del 118. I medici si sono immediatamente prodigati a suturare la brutta ferita e poi hanno richiesto appunto l’intervento dell’elisoccorso che ha trasferito l’agrigentino al “Sant’Elia” di Caltanissetta dove, appunto, verrà operato. L’uomo non versa in pericolo di vita, ma se l’è vista davvero brutta. Sull’incidente hanno avviato, come sempre avviene, accertamenti i carabinieri.