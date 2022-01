"Novantenne va al matrimonio della vicina e dice di essere l'amante", carabinieri in aula raccontano indagine per stalking

"Abbiamo raccolto le denunce della donna e avviato le indagini su delega della Procura, alcuni testimoni ci hanno confermato quanto riferito dalla vittima".

Ha preso il via, con l'audizione in aula di due carabinieri, il processo a carico di un novantenne di Aragona - Gaetano Faija - rinviato a giudizio con l'accusa di stalking ai danni di una donna di 52 anni che, in alcune circostanze, gli avrebbe fatto pure da badante.

I due militari sono i primi testi della lista del pubblico ministero Antonella Carrozzieri. L'anziano, che ha nominato come difensore, l'avvocato Fabio Inglima Modica, avrebbe perseguitato la donna in due periodi: dall'agosto al settembre del 2018 e dal marzo al giugno del 2020.

La donna avrebbe subito delle molestie persino nel giorno del suo matrimonio quando l'anziano si sarebbe presentato al banchetto raccontando agli invitati di essere l'amante. Oltre all'episodio del giorno delle sue nozze, la donna avrebbe subito pesanti minacce con un coltello. "Ti ammazzo se lasci questa casa - le avrebbe detto - e ti investo con l'auto se ti vedo fuori".

E poi ancora pedinamenti con l'auto, appostamenti e sguardi minacciosi e insistenti che si sarebbero fatti più ossessivi nei giorni del lockdown. La denuncia della donna ha fatto partire l'inchiesta che, terminati gli accertamenti, è approdata in aula per l'udienza preliminare conclusa con la decisione di approfondire i fatti in dibattimento.

La presunta vittima si è costituita parte civile con l'assistenza dell'avvocato Salvatore Maurizio Buggea e potrà ottenere il risarcimento dei danni in caso di condanna dell'imputato. Il processo riprende il 28 febbraio.