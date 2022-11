Il ribaltone

"Non poteva essere sospeso dopo la condanna per tentato abuso di ufficio": Pendolino torna sindaco di Aragona

La prefettura lo aveva rimosso per effetto della legge Severino ma il giudice blocca il provvedimento: "Non è previsto per questa ipotesi di reato". Il tribunale penale lo aveva riconosciuto colpevole (5 mesi e 10 giorni di reclusione) per l'accusa di avere rimosso il dirigente dell'Utc per ritorsioni di natura personale