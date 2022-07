Scompare nel nulla il furgone di un'impresa di videogame: avviate le indagini

Scompare un furgone, un Iveco Daily, di proprietà di una società di videogame. Un furto aggravato messo a segno in via Luchino Visconti, ad Aragona, sul quale stanno già indagando – dopo aver raccolto la denuncia a carico di ignoti – i carabinieri della stazione cittadina che sono coordinati dal comando compagnia di Canicattì.

Il mezzo era stato lasciato posteggiato, lungo la strada, poco prima dell’orario di pranzo di martedì. Nel pomeriggio di giovedì, al momento di riprenderlo, il furgone Iveco Daily non c’era più. A presentarsi, venerdì, dai carabinieri di Aragona, dove è stata formalizzata la denuncia di furto, è stato uno dei soci dell’impresa di videogame. I militari dell’Arma hanno subito avviato le ricerche prima e l’attività investigativa dopo.

Del furgone non è però, almeno fino ad ieri, saltata fuori nessuna traccia. Il danno provocato alla società proprietaria del mezzo non è stato quantificato, non risultava esserlo ieri, nell’esatto ammontare. E non è comunque coperto da nessuna polizza assicurativa. E’ stata, naturalmente, avvisata la Procura che coordinerà le indagini dei militari dell’Arma che cercheranno non soltanto di ritrovare il furgone, ma anche di identificare il ladro.