L'estate si prende una pausa ma restano gli incendi, altra giornata da bollino rosso

Due in particolare, uno a Racalmuto in contrada Cometi e uno ad Aragona in contrada Salto d’Angiò, quelli che hanno creato danni e allarme fra la popolazione

Nonostante le temperature si siano abbassate - tant’è che addirittura per domani è stata diramata, dalla Protezione civile regionale, l’allerta arancione per un’ondata di maltempo – gli incendi, di una certa rilevanza, hanno continuato a tenere in “ostaggio” l’Agrigentino.

Due in maniera particolare, uno a Racalmuto in contrada Cometi e uno ad Aragona in contrada Salto d’Angiò, quelli che hanno creato danni e allarme fra la popolazione.

A Racalmuto, il fuoco – dovuto ad un incendio di sterpaglie – è riuscito ad arrivare ad un’azienda agricola ed ha distrutto più mezzi che erano parcheggiati nel piazzale. Sul posto, a partire dal tardo pomeriggio di venerdì, hanno lavorato più squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì. Una corsa contro il tempo, di fatto, per salvare il salvabile, però i danni ci sono stati.

Questa mattina, invece, l’allarme è serpeggiato fra i residenti di contrada Salto d’Angiò ad Aragona, nei pressi del bivio per Muxarello lungo la statale 189. Sul posto, per ore ed ore, hanno lavorato i pompieri del comando provinciale di Agrigento che hanno evitato che le fiamme, altissime, si avvicinassero alle abitazioni. Poi è stato anche richiesto l’intervento, per avere la meglio sul vasto fronte incandescente, della Forestale. Solo dopo diverse ore di “lotta” contro il fuoco, pompieri e uomini della Forestale sono riusciti ad avere la meglio.

Ma di incendi di sterpaglie, più o meno grossi, nella giornata di oggi, in tutta la provincia, se ne sono registrati diversi. A fare in modo che le fiamme si propagassero rapidamente anche, e soprattutto, il vento che soffiava sull’intera provincia.