Condannato per abuso d'ufficio, Pendolino revoca la carica di vice sindaco a Nino Contino

Giuseppe Pendolino, condannato a 5 anni e 10 mesi di reclusione per abuso d'ufficio, non è stato ancora sospeso dalla Prefettura di Agrigento. Dovrà però essere fatto per effetto della legge Severino e sembra essere ormai una questione di ore. Il sindaco di Aragona, proprio ieri, giorno appunto della condanna - emessa dai giudici della prima sezione penale del tribunale della città dei Templi - ha revocato la carica di vice sindaco ad Antonino Contino, per tanti anni alla guida del vicino Comune di Comitini. Una revoca che "muove dall'esigenza di dare un nuovo assetto politico alla composizione della Giunta, sempre nell'ottica - è stato scritto - di assicurare la massima funzionalità". Contino resterà naturalmente assessore comunale di Aragona, mentre Pendolino s'è riservato di rimodulare le deleghe assessoriali.

Una "rivoluzione" che forse era nell'ordine delle cose, anche se la nomina a vice sindaco di Contino è dello scorso luglio. C'è però ora da chiedersi a chi passerà l'incarico di mantenere le redini dell'amministrazione comunale nel momento in cui il sindaco verrà, per effetto della legge Severino, sospeso. Redini che potrebbero - il condizionale è d'obbligo - passare all'assessore anagraficamente più anziano.

Il sindaco Pendolino, sempre ieri, ha nominato, in aggiunta, un altro assessore comunale: Maria Licata.

Licata entra, dunque, nella squadra composta proprio dall'ex sindaco di Comitini, da Renata Micciché, Raimondo Chiara e Alfonso Micciché.