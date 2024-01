"Reti e paletti destinati a un ponte usati per la sua abitazione", assolto dirigente comunale

"Il fatto non sussiste". E' così che si è pronunciata la seconda sezione penale del tribunale di Agrigento, presieduta da Wilma Angela Mazzara, per l'architetto Rosario Monachino, responsabile del settore Lavori pubblici del Comune di Aragona, accusato di peculato. Il professionista era stato accusato di aver fatto portare in casa propria, per dei lavori privati, reti metalliche e paletti di proprietà del Comune, destinati al ripristino del ponte Zammuto.

Il pm Gaspare Bentivegna aveva chiesto la condanna dell'imputato a due anni e 8 mesi. Il difensore del professionista, l'avvocato Giuseppe Scozzari, aveva chiesto invece l'assoluzione.

Il fatto è stato accertato 5 maggio del 2021 dopo un controllo dei carabinieri che hanno scoperto i tre operai in casa di Monachino che - secondo quanto reso noto dai carabinieri stessi - stavano realizzando dei lavori privati quando, invece, avrebbero dovuto trovarsi al Comune.

L'avvocato Giuseppe Scozzari, fin dall'udienza preliminare, aveva evidenziato che anche i tre operai avrebbero dovuto essere indagati in quanto "concorrenti nel reato". Sono stati invece sentiti come testimoni e secondo la difesa dell'imputato le loro dichiarazioni non avrebbero potuto essere utilizzate.