Boom di contagi Covid ad Aragona, l'Asp e Comune impongono i divieti

Coronavirus, l'Asp di Agrigento chiede alla Regione Siciliana l'adozione di "protocolli contenitivi" per limitare il diffondersi del cluster di Aragona, città dove si sono al momento raggiunti i 16 casi.

Misure straordinarie che sono necessarie, dice un provvedimento firmato dall'Azienda, stante l'alto numero di "contatti stretti e casuali" connessi alla diffusione della malattia, che rendono necessarie misure che "possano consentire di circoscrivere il fenomeno".

Le proposte riguardano quasi tutte la vita "notturna": anticipare a mezzanotte la chiusura di pub, bar, paninoteche, pizzerie, distributori automatici, ristoranti, trattorie eccetera; vietare l'attività di sale da ballo, sale trattenimenti, esercizi di ristorazione, pizzerie e lidi; vietare i banchetti a buffet; vietare a tutti gli esercizi di ospitare più del 40% della capienza; imposizione dell'obbligo di uso della mascherina in luoghi pubblici e aperti al pubblico, anche all'aperto se non è possibile il rispetto della distanza di sicurezza; l'obbligo per tutti i cittadini di mantenere una distanza interpersonale di sicurezza di un metro nei luoghi pubblici e l'obbligo di contingentamento degli accessi ai locali pubblici.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A firmare specifica ordinanza dovrà essere il presidente della Regione e non il Comune, come avveniva fino a non molto tempo fa.