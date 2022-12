Scoppia lite fra compaesani, 71enne denunciato per minacce di morte

Gli investigatori, genericamente, hanno parlato di “futili motivi”. Fra un pensionato settantunenne e un operaio trentaseienne c’è stata una lite e il pensionato avrebbe minacciato di morte il concittadino più giovane.

A presentarsi alla stazione dei carabinieri di Aragona, per raccontare quanto era accaduto il 29 novembre scorso, è stato l’operaio. E ai militari dell’Arma ha riferito di quelle minacce di morte subite. Ha formalizzato querela di parte e i carabinieri, come sempre avviene in questi casi, hanno fatto una minuziosa attività di riscontro.

Lunedì, dopo gli accertamenti appunto, i militari dell’Arma della stazione di Aragona, coordinati dal comando compagnia di Canicattì, hanno denunciato il pensionato settantunenne alla Procura della Repubblica di Agrigento.