Armato di coltello a serramanico minaccia di morte un 60enne: pensionato finisce nei guai

Un pensionato sessantenne è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per minacce aggravate. A farlo, a conclusione di un’attività investigativa, sono stati i carabinieri della stazione di Aragona che avevano raccolto la denuncia di un altro pensionato, sempre dello stesso paese, di 68 anni. Lo scorso 30 aprile, per futili motivi, quest’ultimo sarebbe stato minacciato di morte dal sessantenne che – stando alle ricostruzioni – avrebbe avuto per le mani un coltello a serramanico. I carabinieri, dopo aver raccolto la querela, hanno subito avviato i necessari, indispensabili, accertamenti che hanno, appunto, portato alla denuncia. In via precauzionale e cautelativo, i carabinieri hanno anche ritirato – al pensionato sessantenne – le armi che deteneva legalmente.

