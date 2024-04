Ladri approfittano dell'assenza dei proprietari di casa e portano via preziosi per oltre 3.500 euro

Non hanno lasciato segni di scasso. La residenza del pensionato settantaquattrenne è stata però, di fatto, "ripulita". Dall'abitazione, di via Antonello Da Messina ad Aragona, sono stati portati via tutti i monili in oro che vi erano custoditi, un danno di circa 3.500 euro.

Ad agire qualcuno che verosimilmente sapeva o che aveva studiato spostamenti e orari dell'anziano. Qualcuno che ha approfittato della momentanea assenza dell'aragonese. Fra metà mattina e il primo pomeriggio, i ladri sono riusciti ad intrufolarsi - senza alcun segno di effrazione - nella residenza, hanno arraffato quello che di prezioso hanno trovato e si sono dileguati nel nulla, senza lasciarsi alcuna traccia dietro le spalle.

La scoperta è stata fatta dal pensionato, nel momento in cui è rientrato a casa. Sono stati chiamati i carabinieri che hanno fatto il sopralluogo di rito e controllato le immediate circostanze di via Antonello Da Messina. Nelle ultime ore, il settantaquattrenne ha poi formalizzato denuncia a carico di ignoti. Spetterà alle indagini dei militari dell'Arma cercare, laddove possibile, di identificare il ladro o la banda di delinquenti.