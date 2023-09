Insulti sessisti alle ragazze della Pro Loco, l'ira del sindaco: "No ad ogni forma di violenza"

Un cartello affisso su un albero e la scritta "buttani" è stato fatto trovare davanti alla sede della Pro Loco di Aragona dove operano numerose donne e alcune ragazze del servizio civile. A rendere inequivocabile le destinatarie dell'insulto sessista una freccia a destra che indicava la direzione dell'associazione che si occupa di promozione del territorio.

L'episodio è stato denunciato sui social dal sindaco Giuseppe Pendolino e dall'assessore Raimondo Chiara. "L’amministrazione comunale – si legge in una nota – intende stigmatizzare con fermezza ogni atto di violenza ed epiteti rivolti alle donne, soprattutto dopo i fatti gravi che sono successi a Palermo".

Pendolino aggiunge: "Attenzione alla violenza che non fa rumore e non lascia lividi ma fa comunque a pezzi. Solo le persone deboli hanno bisogno di sminuire gli altri per sentirsi migliori. No alla violenza in ogni sua forma, no alla violenza sulle donne".