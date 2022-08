L'incidente di Sciacca, pomeriggio Aragona darà l'addio al medico ortopedico Angelo Graceffa

Si terranno questo pomeriggio, alle 16,30, in chiesa Madre ad Aragona, i funerali del medico ortopedico Angelo Graceffa, 39 anni, morto alla Rianimazione dell'ospedale "Civico" di Palermo, dopo l'incidente stradale verificatosi lungo la statale 115, in territorio di Sciacca. Ad Aragona, per decisione del sindaco Giuseppe Pendolino, oggi sarà lutto cittadino.

E' l'intero Agrigento, ma anche l'Ennese, a restare sotto choc per la tragedia che ha fatto perdere la vita ad un giovane medico, già affermato professionalmente, amato da tanti per la sua solarità, disponibilità e generosità.

Poche ore prima di Angelo Graceffa, praticamente poco dopo il drammatico incidente stradale di contrada Scunchipane, aveva perso la vita la sua compagna: la trentaquattrenne Sofia Giummo, mamma di due figli. Anche i funerali della donna si terranno quest'oggi, alle 15, alla chiesa Santissimo Crocifisso di Pergusa.