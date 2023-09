"Strage" di finestrini rotti nel centro di Aragona: 8 le vetture danneggiate, da una sono stati rubati soldi

Otto auto, posteggiate nel centro di Aragona, sono state danneggiate. Da una sono anche stati rubati diversi oggetti di scarso valore e circa 30 euro in monete. Notte di follia, di cui si parla in tutto il paese, quella fra martedì e ieri. Sul raid vandalico, che non ha precedenti nella storia della cronaca della piccola realtà, stanno già indagando i carabinieri della stazione cittadina.

A denunciare, primo fra tutti, è stato un carabiniere residente ad Aragona. Il militare ai suoi colleghi ha riferito che tra l'1,30 e le 4 di ieri qualcuno ha spaccato il finestrino anteriore della sua utilitaria dentro la quale si sono intrufolati. E lo stesso hanno fatto nella Fiat Cinquecento utilizzata da un familiare del carabiniere, da dove appunto sono stati rubati degli oggetti e circa 30 euro in monetine. Scattato il sopralluogo, i carabinieri di Aragona hanno accertato che, sempre durante la stessa notte, erano stati sfondati i finestrini di altre sei auto: una Citroen Jump, due Lancia Y, due Fiat Doblò e una Ford C Max, tutte posteggiate in piazza Aldo Moro o nelle immediate adiacenze. Auto di imprenditori, operai e casalinghe che sono, inevitabilmente, andati su tutte le furie per il danno subito.

I carabinieri della stazione di Aragona hanno, appunto, avviato le indagini per provare ad identificare i vandali. L'idea, ma sarà necessario suffragarla naturalmente, è che ad agire siano state più persone. Non filtrano indiscrezioni, ma sembra scontato il fatto che i militari dell'Arma, coordinati dal comando compagnia di Canicattì, abbiano già verificato l'eventuale presenza di impianti di videosorveglianza.