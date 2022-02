"Evade dai domiciliari e viene pizzicato a zonzo per strada", arrestato

Anziché starsene a casa, dove doveva rimanere perché in stato di arresti domiciliari, è stato trovato a zonzo per le vie di Aragona. Una presenza quella del sessantasettenne che non è passata affatto inosservata ai carabineri della stazione cittadina che hanno immediatamente bloccato e controllato l'uomo. La conferma è arrivata immediatamente appunto: l'anziano dove essere a casa. Per evasione dagli arresti domiciliari, l'aragonese è stato arrestato e - su disposizione del sostituto procuratore di turno - è stato nuovamente collocato ai domiciliari.