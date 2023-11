"Spaccio di droga": arrestato e portato in carcere, il 34enne in casa aveva 11 grammi di cocaina

Non ottemperava alla misura alla quale era sottoposto, in quanto indagato per l'ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. E' in esecuzione di un'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Agrigento che i poliziotti della Squadra Mobile hanno arrestato G. M., 34 anni, di Aragona. Il gip ha disposto per l'indagato la custodia cautelare in carcere.

Quando i poliziotti della Mobile sono giunti ad Aragona, per eseguire l'ordinanza, e hanno rintracciato l'indagato, il trentaquattrenne è stato sottoposto a perquisizione domiciliare. E fra le mura di casa, c'era un involucro con 11 grammi di cocaina. L'aragonese è stato dunque denunciato, alla Procura della Repubblica, sempre per l'ipotesi di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Una denuncia che è scattata, in concorso, con la convivente ventenne.

Dopo la notifica dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip e il sequestro della cocaina, i poliziotti della Squadra Mobile hanno accompagnato il trentaquattrenne di Aragona alla casa circondariale.