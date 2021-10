"24 grammi di marijuana negli slip, trovata droga anche a casa": denunciati due ventenni

I giovani di Favara sono stati fermati e controllati mentre, su una Citroen, si aggiravano per le vie di Aragona

Due giovani favaresi sono stati denunciati per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. A deferirli sono stati i carabinieri di Aragona che, ieri pomeriggio, hanno controllato la Citroen C3 che si aggirava - suscitando sospetto - per le vie del paese delle Maccalube. Imposto l'Alt, lo studente e l'operaio - entrambi ventenni di Favara - sono apparsi agitati, tant'è che i militari dell'Arma di Aragona hanno deciso di procedere ad una perquisizione personale e veicolare. Occultati all’interno degli slip di uno dei ragazzi sono stati rinvenuti due involucri di carta contenente marijuana per un peso complessivo di circa 24 grammi.

La perquisizione è stata poi estesa alle rispettive abitazioni con il supporto dei militari della tenenza di Favara. E durante queste verifiche sono state rinvenute ulteriori dosi della stessa sostanza per complessivi 8 grammi, nonché una dose di cocaina. La droga è stata sequestrata e messa a disposizione della Procura in attesa degli esiti delle analisi di laboratorio. I due giovani sono stati invece denunciati.