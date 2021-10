"Maltrattamenti in famiglia": 44enne finisce in ospedale, attivato il "codice rosso"

Che il rapporto coniugale non fosse più idilliaco era certo da tempo. Di recente, però, la convivenza s’è decisamente complicata e una donna-moglie è perfino finita in ospedale, al “San Giovanni di Dio” perché spintonata e malmenata dal marito. La quarantaquattrenne, di origini romene ma residente ad Aragona, ha riportato – stando al referto del nosocomio della città dei Templi – un trauma al ginocchio destro. Trauma giudicato guaribile, dai medici, in circa otto giorni, salvo complicazioni.

Dell’aggressione subita dalla donna è stata avvisata la polizia di Stato e gli agenti della sezione Anticrimine della Questura hanno attivato il cosiddetto “codice rosso”. Un iter che serve, naturalmente, a proteggere la donna-vittima di violenze e maltrattamenti.

Dall’Anticrimine della Questura, l’attività di indagine è stata demandata – in quanto competenti per territorio – ai carabinieri della stazione di Aragona. Spetterà a loro, dunque, fare chiarezza sulla situazione familiare, stabilendo se quest’aggressione sia stata unica e sola o se invece, come si teme, liti e maltrattamenti vadano avanti già da un po’ di tempo. L’aggressione, che ha fatto finire la quarantaquattrenne in ospedale, si è registrata durante le ore serali, negli scorsi giorni. Non è chiaro – non è stato reso noto almeno – se la donna sia stata picchiata o se, dopo una serie di maltrattamenti, sia finita pesantemente per terra tanto da riportare, appunto, un trauma al ginocchio destro. Quanto avvenuto fra le mura domestiche di un’abitazione di Aragona non è che, purtroppo, l’ennesimo caso che si registra in questa provincia in danno di una donna-moglie, compagna, che finisce con il diventare “bersaglio” di violenze.