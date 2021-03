Mancato rispetto delle prescrizioni anti-Covid, chiuso un pub e sanzioni davanti ad un bar

Un pub chiuso per cinque giorni e sanzione da 200 euro e due multe da 400 euro ciascuna ad altrettanti avventori di un altro bar. I carabinieri della stazione di Aragona, coordinati dal luogotenente Paolino Scibetta, hanno accertato violazioni - e anche ripetute nel caso del pub - alla prescrizioni anti-contagio da Coronavirus. I controlli sono, di fatto, sistematici: tanto durante i giorni lavorativi quanto, soprattutto, durante il week end.

Il pub, già la scorsa estate, era stato sanzionato - sempre dai militari dell'Arma di Aragona, che sono coordinati dal comando compagnia di Canicattì, - perché in quello che era l'ultimo giorno della zona "arancione" era stato organizzato un "giro" di aperitivi. Allora, le sanzioni vennero elevate a 4 cittadini e venne temporaneamente chiuso. I controlli, e le verifiche sugli esercizi commerciali, proseguiranno in maniera incessante anche nella piccola Aragona. Il comando provinciale dell'Arma dei carabinieri - da un anno ormai - continua a fare in modo che le prescrizioni anti-Covid vengano rispettate. Talvolta devono scontrarsi con chi sembra infischiarsene del virus, ma la vigilanza proseguirà per evitare assembramenti, rispetto di ogni prescrizione anti-Covid e delle varie zone "rosse" istituite proprio per provare a contenere le infezioni.