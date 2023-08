"Trovato con cocaina e marijuana": arrestato un trentaquattrenne, anche per resistenza

Sarebbe stato trovato in possesso di 34 grammi di cocaina e 83 di marijuana, nonché di materiale per il confezionamento e la pesatura della "roba". Un trentaquattrenne di Aragona, G. M., è stato arrestato, in flagranza di reato, per detenzione di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

Ad eseguire le perquisizioni sono stati i poliziotti della Squadra Mobile e della sezione Volanti della Questura che sono stati coadiuvati da un'unità cinofila della Guardia di finanza. Perquisizioni fatte nell'ambito di un servizio volto alla prevenzione e repressione dello spaccio di stupefacenti.

Durante i controlli, in un terreno - occultato in un cespuglio - è stata rinvenuta, e sequestrata, ma a carico di ignoti, anche una doppietta calibro dodici, e 14 cartucce inesplose. Sul rinvenimento del fucile sono in corso indagini.

Su disposizione del sostituto procuratore di turno, l'indagato - per detenzione di droga e resistenza a pubblico ufficiale - è stato posto, in attesa dell'udienza di convalida, agli arresti domiciliari.