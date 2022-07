Acquista sui social tre biglietti per uno spettacolo, truffata studentessa: denunciato 33enne di Napoli

Mette in vendita su un profilo falso, creato su un social, 3 biglietti per uno spettacolo. A cadere nelle trappola: una studentessa venticinquenne che, per comprare quei tre biglietti, ha pagato 177 euro su una carta mooney. Biglietti che però non sono mai arrivati a destinazione, ossia ad Aragona. E la donna che li aveva messi in vendita, ad un certo punto, è perfino sparita, dissoltasi nel nulla.

La giovane, comprendendo d'essere stata verosimilmente vittima di un raggiro, s'è presentata, all'inizio del mese, alla caserma dei carabinieri ed ha riferito, formalizzando una denuncia a carico di ignoti, quanto le era, suo malgrado, capitato. I militari dell'Arma hanno avviato un'indagine che s'è conclusa nelle scorse ore con la denuncia, alla Procura, della presunta responsabile della truffa. A finire nei guai è stato un trentatreenne di Napoli. Il giovane è stato deferito per l'ipotesi di reato di truffa. Sarebbe stato lui a tessere la trappola, mettendo in vendita i tre biglietti per lo spettacolo, nella quale è caduta la studentessa di Aragona che ha comunque perso la somma di 177 euro.