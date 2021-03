"Allaccio abusivo alla rete del metano dopo aver rotto i sigilli": arrestato

Un allaccio abusivo alla rete di distribuzione del gas metano è stato scoperto, dai carabinieri, ad Aragona. Un uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato nella giornata di martedì. I militari dell'Arma - coordinati dal luogotenente Paolino Scibetta - hanno accertato che l'indagato alimentava la propria residenza grazie ad un allaccio fraudolento alla rete del metano. Un allaccio che era stato realizzato - stando all'accusa - rompendo i sigilli che erano stati già apposti sul contatore dell'energia.

L'uomo, dopo l'arresto in flagranza di reato per furto aggravato, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida. Udienza che c'è stata e durante la quale il provvedimento dei carabinieri è stato, appunto, convalidato.