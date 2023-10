"Massacrato a calci e pugni dal branco": spunta un alibi per un imputato ma il giudice non lo ammette

Un cameriere e un militare si erano presentati spontaneamente alla polizia municipale per testimoniare che uno dei ragazzini imputati nel processo per il brutale pestaggio ai danni di un coetaneo era del tutto estraneo alla rissa. "Era presente in piazza - questa era stata la versione identica dei due testi "spontanei" - ma con certezza non ha colpito nessuno".

Il verbale reso dai due presunti testimoni oculari ai vigili urbani era stato trasmesso al tribunale e il gup Stefano Zammuto aveva deciso di utilizzarlo come "prova atipica" al processo, in corso con rito abbreviato, a carico di due dei nove giovani coinvolti ovvero Raimondo Emanuel Farruggia, 21 anni e Gianluca Rizzo di un anno più giovane. L'alibi, che non potrà essere utilizzato dal giudice per la decisione, riguardava Farruggia.

I due testi, che lo scorso 23 giugno, avevano messo per iscritto la loro versione dei fatti alla polizia municipale dicendo di avere appreso la vicenda giudiziaria solo di recente attraverso gli organi di informazione on line, erano stati convocati per rispondere alle domande di tutte le parti. Il procedimento, però, è stato assegnato al giudice Giuseppa Zampino in seguito al trasferimento di Zammuto al tribunale di Sciacca.

Il gup ha revocato la precedente ordinanza rimandando a casa i testimoni e restituendo i verbali della deposizione alla procura in quanto "trattandosi di giudizio abbreviato la prova non può essere ammessa".

L'udienza è stata quindi aggiornata al 21 novembre per la requisitoria del pm e le arringhe del difensore di parte civile Graziella Vella, che assiste il giovane che sarebbe stato picchiato, e del legale dell'imputato, Ninni Giardina.

Il brutale pestaggio, di cui ne avrebbe fatto le spese un ragazzino di 18 anni, massacrato a calci e pugni dal branco per un banale litigio dovuto a campanilismo fra Aragona e Comitini, sarebbe avvenuto nella notte fra il 25 e il 26 settembre del 2021 in piazza Umberto I, ad Aragona, piazza principale del paese.

L'accusa a carico di tutti i 9 imputati, che hanno scelto strade processuali diverse, è di lesioni aggravate. Per un solo giovane coinvolto viene ipotizzata l'accusa di danneggiamento per avere distrutto gli occhiali allo studente prendendolo a calci in faccia.

Il litigio fra la presunta vittima e il "branco", durante un sabato sera nella piazza della movida, sarebbe scaturito dal campanilismo ovvero, secondo la ricostruzione della vicenda, il ragazzino sarebbe stato preso in giro perchè comitinese. Da lì una serie di battibecchi fino alle minacce e al brutale pestaggio in 9 contro uno.

Il ragazzino sarebbe stato scaraventato a terra e colpito con calci e pugni al volto. Il giovane ha riportato fratture e lesioni ossee a entrambe le mani oltre a gravi traumi a cranio, torace e addome ed ecchimosi diffuse. Le lesioni furono refertate dai medici con una prognosi di trenta giorni.