"Si è appropriato di un ponteggio edile sequestrato", denunciato 55enne

Doveva realizzare dei lavori edili in un’abitazione. Notando, nelle vicinanze dello stabile dove stava per avviare il cantiere, un ponteggio che sembrava abbandonato da tempo, dopo aver chiesto a destra e a manca, ha deciso di smontarne una parte per usarlo nel suo cantiere. Si trattava però di un ponteggio posto sotto sequestro per fallimento. A scoprire che quell’ammasso di ferraglia era scomparsa è stato l’amministratore di condominio, nonché curatore fallimentare. E’ stato dato l’allarme alle forze dell’ordine e i poliziotti della sezione Volanti della Questura non soltanto hanno subito ritrovato quella porzione di ponteggio, ma hanno anche identificato – e denunciato – chi se ne era impossessato. E’ accaduto tutto al viale Monserrato ad Agrigento.

A finire nei guai – l’ipotesi di reato contestata è stata quella di furto aggravato – è stato un cinquantacinquenne. Un uomo che avrebbe voluto, di fatto, soltanto utilizzare – per eseguire dei lavori edili in un’abitazione – quello che sembrava essere un ponteggio abbandonato. Un ponteggio che però non soltanto apparteneva ad altri, ma che rientrava nell’elenco dei beni posti sotto sequestro dopo un fallimento.