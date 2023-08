Ferragosto sicuro, il prefetto agli agrigentini: "Usiamo la testa e divertiamoci"

Nel giorno della vigilia di Ferragosto, il prefetto di Agrigento Filippo Romano, dai microfoni di AgrigentoNotizie lancia un appello alla collettività affinchè la stessa contribuisca a rendere più sicura la giornata di festa. “Cerchiamo di porre mente alla sicurezza, è un momento - dice ancora il prefetto di Agrigento - in cui ci si sposta in auto e moto, quindi cerchiamo di evitare i rischi per noi stessi e per le altre persone. Cerchiamo di essere intelligenti perchè tanta gente sarà fuori e basta veramente poco, anche un pic nic con un fuoco di troppo acceso per scatenare incendi e mettere a rischio l'incolumità pubblica. Quindi – conclude il prefetto Filippo Romano - la mia preghiera ai cittadini è quella di usare la testa".