“Aiutatemi ad affittare una casa altrimenti perdo i miei figli”: l’appello di un padre sostenuto dal sindaco

Un appello disperato da parte di un padre che entro il prossimo 27 ottobre, insieme alla sua giovane moglie e ai due bambini, dovrà lasciare l'immobile del centro storico di Siculiana dove vivono da qualche anno. Lo sfratto per morosità sarà infatti esecutivo. Lui percettore di reddito di cittadinanza, lei casalinga, cercano disperatamente un alloggio in affitto. Il budeget disponibile è di circa 300 euro. Ma per il signor Antonio (lo chiameremo così per ragioni di privacy) trovare una nuova casa non è facile ed ecco dunque che anche il sindaco di Siculiana, Peppe Zambito, rivolge un appello a tutti coloro che hanno a disposizione un immobile da affittare alla famiglia in difficoltà. L'appuntamento con l'ufficiale giudiziario si avvicina, ma Antonio e sua moglie cercano di non trasmettere le loro preoccupazioni ai figli che giocano tranquillamente. Il timore principale della coppia è proprio quello che, in assenza di un tetto, i due minori potrebbero essere presi in carico dai servizi sociali e quindi collocati in una struttura idonea lontana dalla famiglia.