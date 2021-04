Calo dei contagi a Palma, appello del sindaco:” Facciamo un ultimo sforzo per evitare la quarta zona rossa"

Il sindaco di Palma di Montechiaro, comune in zona rossa Covid dal 16 marzo scorso, ha accolto l’appello alla responsabilità individuale lanciato dal prefetto di Agrigento. Il primo cittadino tramite i microfoni AgrigentoNotizie invita ancora una volta i cittadini a rispettare le misure di prevenzione del rischio contagio.

Aumentano i ricoveri in Terapia intensiva e i contagi anche in zona rossa, il prefetto: "Serve senso di responsabilità"

“Il trend sembra finalmente essere mutato – dice il sindaco Castellino – negli ultimi giorni abbiamo registrato più persone guarite rispetto ai nuovi positivi. A partire da oggi 21 aprile, inizieremo a fare il conteggio per i sette giorni successivi che ci porteranno alla fine della terza proroga della zona rossa, sperando di non raggiungere quota cinquantacinque nuovi contagi perché drammaticamente significherebbe andare in contro ad una quarta proroga. Ai miei concittadini – aggiunge il sindaco di Palma di Montechiaro – dico di fare un ultimo sforzo e di ricordarsi che eravamo stati tra i centri più rispettosi delle regole che durante la prima fase della pandemia ci aveva portati ad avere solo nove persone contagiate che invece nella seconda fase sono diventati cinquecento novanta. Tutto questo – conclude il primo cittadino – è sbagliato e deludente”.