Il massacro di Naro, la Chiesa ortodossa romena si mobilita per aiutare i familiari delle vittime

La comunità della Chiesa ortodossa romena e quella di Naro si mobilitano per aiutare i familiari di Delia Zarniscu e Maria Rus a sostenere le spese dei funerali delle donne barbaramente assassinate nella notte del 5 gennaio scorso a Naro.

In diverse attività commerciali di Naro e Canicattì sono stati collocati dei salvadanai dove chiunque può contribuire facendo un'offerta. Dai microfoni di AgrigentoNotizie, padre Dănuţ Bacauanu, parroco della chiesa di San Nicola e Santa Filofteia di Canicattì, nell'esprimere sdegno per gli atroci avvenimenti e cordoglio alle famiglie delle vittime, ha lanciato un appello ai romeni di fede ortodossa presenti nel territorio per contribuire alla raccolta fondi e per aderire alla marcia silenziosa che è stata promossa dalla sindaco di Naro, Maria Grazia Brandara e che si svolge domani, venerdì 12 gennaio, nella cittadina barocca.

Padre Dănuţ dice di provare compassione per il 24enne Omar Edgar Nedelcov, attualmente in carcere per le ipotesi di reato di duplice omicidio e vilipendio di cadavere e punta l'indice anche sulle possibili cause degli eventi delittuosi così efferati che secondo il prete ortodosso, scaturiscono dagli abusi di sostanze psicotrope.