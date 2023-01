"Dovete lasciare l'appartamento, altrimenti vi faccio ammazzare": denunciata 33enne

Quella casa, un appartamento in via Nitti, avrebbe dovuto lasciata, in forza del contratto di locazione, a fine febbraio. Dallo scorso ottobre, i proprietari della residenza hanno però – stando all’accusa – iniziato a minacciare gli affittuari perché volevano liberata la residenza. E dopo alcuni episodi di violenza, la locataria, una trentunenne di Canicattì, non ce l’ha fatta più e s’è rivolta ai poliziotti del commissariato cittadino per denunciare quanto, suo malgrado, è stata costretta a vivere. Le ipotesi di reato configurate sono: minacce, lesioni personali, violenza privata e violazione di domicilio.

Pare che la proprietaria dell’appartamento, ad un certo punto, quando le richieste di sgomberare l’abitazione si erano fatte sempre più insistenti, sia entrata nella residenza data in affitto e abbia iniziato a spintonare, facendola finire per terra, la trentunenne. Sarebbe stata, inoltre, bloccata da due lavoratori perché la donna pare che abbia anche cercato di scagliare contro l’affittuaria il tv color, dopo averle lanciato un tavolino. Da quel momento in poi – stando alla denuncia – la proprietaria dell’appartamento avrebbe iniziato a minacciare, quotidianamente, la famiglia. “Dovete andare via subito, altrimenti chiamo chi so io e vi faccio ammazzare” – questo, grosso modo, il tenore degli “inviti” rivolti agli affittuari - . Minacce rivolte anche via Whatsapp. E, seppur in anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto di affitto, la famiglia ha lasciato la residenza di via Nitti. L’ormai ex affittuaria però ha deciso di raccontare tutto alla polizia, denunciando, di fatto, la trentatreenne.