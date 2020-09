Apparizioni a Petralia Sottana? Montenegro: "No a pellegrinaggi"

L'arcivescovo di Agrigento, il cardinale Francesco Montenegro, ha ripreso e diramato le indicazioni date dal vescovo di Cefalù, Giuseppe Marciante, in merito alle presunte apparizioni dell'arcangelo Michele, a Petralia Sottana (Pa), ad un laico, Salvatore Valenti, di Palermo.

"Secondo il giudizio dell'ordinario del luogo e in conformità con le disposizioni della Sacra congregazione per la dottrina della fede, 'non constat de supernaturalitate' e il vescovo di Cefalù, negli ultimi tre anni, ha pubblicato tre note con le quali vieta l'organizzazione di pellegrinaggi e l'erezione di edicole votive per il culto pubblico", ha ricordato il cardinale Montenegro. La preoccupazione dell'arcivescovo — come lui stesso spiega nella lettera — è dovuta al fatto che "anche nella nostra Arcidiocesi il fenomeno sta riscuotendo un certo interesse e da alcune nostre parrocchie sono partiti pellegrinaggi alla volta di Petralia Sottana per incontrare il sedicente veggente e assistere alle presunte apparizioni".



Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Montenegro riprendendo le disposizioni del vescovo di Cefalù ha, dunque, invitato i fedeli dell'arcidiocesi di Agrigento ad attenervisi e li ha esortati "ad accogliere e a osservare queste indicazioni come atto di fedeltà al magistero della Chiesa, al fine di integrare le espressioni personali e comunitarie della devozione popolare in un autentico cammino di fede, vissuto all'insegna della comunione ecclesiale".