Valle dei Templi e non solo, l’ipogeo del Vescovado apre a turisti e cittadini: le immagini

Agrigento non è solo la Valle dei Templi e lo sanno bene anche gli oltre 50 mila turisti che nel 2023 hanno scelto di vistare anche i siti culturali del colle di Girgenti, dalla cattedrale di San Gerlando al museo diocesano, un vero e proprio scrigno che custodisce diversi tesori. Da questa sera, la già ampia offerta turistica di Agrigento è arricchita anche da un altro suggestivo itinerario, che è quello dell’ipogeo del vescovado inaugurato dall’arcivescovo di Agrigento, monsignor Alessandro Damiano. Si tratta di un tunnel sotterrano lungo circa 90 metri scavato nella calcarenite sotto la sede arcivescovile di via Duomo. A differenza degli altri ipogei presenti in città, quello inaugurato oggi, non è stato realizzato per finalità idrauliche ma per collegare i diversi edifici del colle.

