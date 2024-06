Scippato mentre è in auto: donna tira via una collana da 2.500 euro ad un anziano

Scippato mentre è all'interno della propria autovettura. Scippato da una donna che, in maniera fulminea, s'è subito allontanata e dileguata nel nulla. È accaduto nei pressi di un distributore di carburante di via Capitano Callea a Favara. Vittima, un sessantaseienne. Un anziano che ha già formalizzato denuncia ai carabinieri. E i militari dell'Arma hanno, naturalmente, avviato le indagini per cercare di identificare la donna che ha agito, in tarda mattinata, in un'area di grande transito.

L'anziano pare che fosse seduto all'interno della propria macchina, nei pressi del distributore di carburante. All'improvviso, lo scippo. Una donna sconosciuta, senza alcuna esitazione, gli ha tirato via la collana che il sessantaseienne indossava. Un gioiello prezioso e di gran valore. Il colpo è durato una manciata di secondi e altrettanti, a quanto pare, ne sono serviti alla donna per scappare a gambe levate.

Secondo quanto riferito dalla vittima dello scippo, la collana aveva un valore di oltre 2.500 euro.

I carabinieri della tenenza cittadina si stanno occupando dell'attività investigativa. Il riserbo è fitto, anzi categorico. Appare probabile, ma mancano conferme istituzionali, che i militari dell'Arma abbiano già passato in rassegna, partendo magari proprio dal distributore di carburante, gli impianti di videosorveglianza presenti nell'area. Nella zona ci sono infatti tante, e anche importanti, attività commerciali.

