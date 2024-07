Esce di casa per andare a fare le analisi e viene rapinato: pensionato sotto choc

Strattonato e rapinato, praticamente all'alba, in via Pirandello ad Agrigento. È accaduto a un anziano che era uscito presto da casa per recarsi al laboratorio di analisi e sottoporsi a dei prelievi. Ad agire un giovane con un volto parzialmente coperto che probabilmente ha intercettato la prima vittima "utile" che gli è capitato sottomano.

Ad accorrere, i poliziotti della sezione Volanti e gli agenti della squadra Mobile che hanno, naturalmente, setacciato non soltanto la via Pirandello. Ad agire probabilmente è stato un immigrato, ma non c'è certezza al riguardo.

L'anziano agrigentino è stato derubato del portafogli dove custodiva alcune centinaia di euro e tutti i suoi documenti. È rimasto, per sua fortuna, illeso. Ma inevitabilmente sotto choc.

