La rapina all'anziano che stava andando a fare le analisi: il 78enne è stato afferrato per il collo e trascinato per terra

Non semplicemente strattonato. Ma afferrato per il collo e trascinato per terra. A distanza di giorni dalla rapina subita, di mattina presto, dal pensionato settantottenne, emergono nuovi, gravi, retroscena su quanto è avvenuto fra in via Atenea (e non in via Pirandello), nei pressi di un bar. L'anziano che, a quanto pare, era uscito da casa per recarsi al laboratorio di analisi e sottoporsi a dei prelievi, è stato derubato dei 40 euro che aveva in tasca, non un centesimo di più.

Il nonnino ha riportato soltanto lievi escoriazioni. Del delinquente - mentre sono in corso indagini e accertamenti da parte dei poliziotti della sezione Volanti e della squadra mobile - ancora nessuna traccia, né indizio.

