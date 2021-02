Anziano muore ma nessuno reclama la sua salma, 86enne in ospedale da mesi

Un uomo è morto lo scorso 3 gennaio. Da quel giorno, più di un mese, nessuno ha reclamato la salma che si trova nella camera mortuaria dell’ospedale San Giovanni di Dio. La vittima era un uomo di 86anni, vedovo. La persona, da tempo, viveva da sola.

Secondo quanto fatto sapere da La Sicilia di oggi, l'uomo pare non abbia parenti che vivono a Porto Empedocle. Le persone non sarebbero neppure in condizioni economiche di provvedere alla sistemazione della salma.