Il miracolo di Ferragosto, Giuseppe non dormirà più sulla panchina di Porta di Ponte

Il signor Giuseppe, l’ottantenne agrigentino che da oltre due settimane viveva su una panchina di Porta di Ponte, ha accettato il ricovero in una comunità. La storia dell’uomo, aveva commosso la città: da allora, una catena di solidarietà si era stretta attorno all’anziano sui social network.

Ripetuti erano stati gli appelli lanciati per aiutare Giuseppe che, nel frattempo, ha trovato spesso ospitalità e cibo nel bar di Gianni, l’esercente commerciale che per primo ha notato la sua presenza nel quartiere. Oggi, gli assistenti sociali del Comune, hanno convinto l’ottantenne a spostarsi in una struttura adeguata dove potrà ricevere le cure adeguate alle sue patologie.

Due settimane fa, dopo il servizio di AgrigentoNotizie, anche la questura di Agrigento si era occupata dell’uomo, cercando per lui, aiuti concreti ma, Giuseppe dall’ospedale San Giovanni di Dio dove era finito per un malore, non aveva accettato la collocazione in una comunità alloggio, oggi invece, la svolta con la decisione di farsi accompagnare dai vigili urbani nella struttura trovata dal Comune.